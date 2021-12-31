Германия закрывает три из шести еще работающих АЭС

17:00 Источник: Интерфакс

В ФРГ в пятницу прекращает работу половина из шести еще действующих АЭС, сообщает Associated Press.Затем, согласно плану властей, еще через год планируется закрыть оставшиеся три АЭС и полностью перейти на другие источники энергии.

Решение о постепенном отказе от атомной энергии принял еще в 2002 году канцлер Герхард Шредер. Затем его преемница Ангела Меркель сначала выступила за то, чтобы все же продлить срок работы АЭС Германии. Однако после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году Меркель изменила позицию и решила, что в 2022 году страна должна завершить закрытие всех АЭС. Нынешнее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем оставило эти планы в силе.