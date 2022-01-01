Причиной пожара в Иркутской области называют аварийную работу электрооборудования
18:45 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, работавшие на месте пожара, после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - рассказали в пресс-службе. В ходе опроса представителей администрации было установлено, что семья на учете у компетентных органов не состояла, соседи характеризуют их положительно.
Как сообщил в своем аккаунте в "Инстаграме" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, власти окажут пострадавшим поддержку.
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