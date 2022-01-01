Причиной пожара в Иркутской области называют аварийную работу электрооборудования

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной пожара в селе Хомутово Иркутской области, в котором погибли пять человек, могла стать аварийная работа электрооборудования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



"Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, работавшие на месте пожара, после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - рассказали в пресс-службе. В ходе опроса представителей администрации было установлено, что семья на учете у компетентных органов не состояла, соседи характеризуют их положительно.



Как сообщил в своем аккаунте в "Инстаграме" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, власти окажут пострадавшим поддержку.







