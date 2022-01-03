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«Россия-1» запускает новое авторское шоу с Андреем Малаховым

12:00 03.01.2022 Источник: НГ-Online

Самому популярному российскому телеведущему Андрею Малахову 11 января исполнится 50 лет. В честь этого события телеканал «Россия-1» запускает новое авторское шоу, которое называется «Сегодня Пятница» и чей премьерный выпуск состоится 7 января.


По формату программа будет похожа на рейтинговое шоу «Привет, Андрей!»: в студии за большим круглым столом во главе с Малаховым собираются авторы и исполнители старых и современных песен, любимых в народе. Во время двухчасового шоу гости и поют, и танцуют, и раскрывают душу; формат для аудитории сверстников ведущего.


Также в новом 2022-м году Андрей Малахов продолжит вести проекты «Прямой эфир» (будни) и «Привет, Андрей!» (суббота), «Танцы со звездами» (воскресенье).


Вера Цветкова

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