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Для США и союзников запуск ракеты КНДР не представлял угрозы - ВС США

10:40 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, он не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, - отмечается в сообщении. - Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников, данный запуск баллистической ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой".

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в среду в Японское море. Как отметил телеканал Эн-эйч-кей, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года.

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