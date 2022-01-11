В Казахстане арестован бывший глава Комитета нацбезопасности - СМИ
09:20 11.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Казахстане арестовали бывшего главу Комитета нацбезопасности. О таком решении в отношении Карима Масимова сообщает местное издание Orda.
8 января пресс-служба Комитета национальной безопасности заявила, что Масимов задержан по подозрению в государственной измене. Тогда началось досудебное расследование. Никаких подробностей в интересах следствия не приводилось. Говорит Москва
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