Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости

12:24

Теперь при покупке квартиры клиенты сервиса Домклик имеют возможность внести задаток с помощью приложения СберБанк Онлайн. Услуга включает в себя сделки со вторичным рынком недвижимости, ею могут воспользоваться как клиенты, так и партнеры сервиса Домклик.

Найдя подходящее жилье на мобильной версии сайта или в приложении Домклик, клиент может в приложении СберБанк Онлайн через блок «Сделка» внести денежные средства и забронировать понравившуюся квартиру.

Для этого покупателю нужно:

· после переадресации в приложение СберБанк Онлайн зайти в раздел «СберСделки»;

· заполнить шаблон «договора онлайн»;

· направить его продавцу;

· подписать согласованный документ с помощью электронной подписи;

· дождаться, пока продавец поставит свою электронную подпись;

· перевести задаток.

Так как весь процесс, в том числе заполнение и подписание договора проходит онлайн, договор всегда будет доступен в мобильном приложении, и его можно скачать в любой момент. Договор, заключённый онлайн и подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса.

«Мы стремимся предложить удобные сервисы для наших клиентов и партнёров на каждом этапе клиентского пути, сделав процесс покупки и продажи недвижимости простым и безопасным. Создание новых возможностей для клиентов и партнёров — одна из наших приоритетных задач», — отмечает вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.