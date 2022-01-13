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Сбербанк Казахстан поможет восстановлению Алматы

17:42 13.01.2022

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Фото предоставлено пресс-службой Сбера
Более полумиллиарда тенге (свыше 85 млн рублей) выделил дочерний банк Сбера в Казахстане на восстановление серьезно пострадавшему во время недавних массовых беспорядков Алматы.

За счет этих средств, в частности, будут восстановлены и введены в эксплуатацию здания Национальной библиотеки и Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Также городу Сбером переданы десять современных реанимобилей, укомплектованных самым современным медобороудованием, в том числе дефибрилляторами, системами мониторинга сердечного ритма, портативными аппаратами вентиляции легких и кислородными баллонами.

Как отметил Ельдар Тенизбаев, председатель правления Сбербанк Казахстан: «Алматы переживает непростые времена. Главная общая цель сейчас — скорее вернуть нашему родному городу прежний облик. И мы бы хотели внести свою лепту в это важное дело. Мы передали Алматы десять машин скорой помощи, оснащённых передовым медицинским оборудованием. Также решили восстановить своими силами Национальную библиотеку и Центральный государственный музей РК. Я уверен, что общими усилиями мы не только быстро восстановим все повреждения, но и станем ещё сильнее».

На текущий момент отделения и банкоматы Сбера работают во всех регионах Казахстана в штатном режиме, предоставляя клиентам полный спектр услуг, в том числе кредитование.

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