Сбербанк Казахстан поможет восстановлению Алматы
17:42 13.01.2022
|
Фото предоставлено пресс-службой Сбера
За счет этих средств, в частности, будут восстановлены и введены в эксплуатацию здания Национальной библиотеки и Центрального государственного музея Республики Казахстан.
Также городу Сбером переданы десять современных реанимобилей, укомплектованных самым современным медобороудованием, в том числе дефибрилляторами, системами мониторинга сердечного ритма, портативными аппаратами вентиляции легких и кислородными баллонами.
Как отметил Ельдар Тенизбаев, председатель правления Сбербанк Казахстан: «Алматы переживает непростые времена. Главная общая цель сейчас — скорее вернуть нашему родному городу прежний облик. И мы бы хотели внести свою лепту в это важное дело. Мы передали Алматы десять машин скорой помощи, оснащённых передовым медицинским оборудованием. Также решили восстановить своими силами Национальную библиотеку и Центральный государственный музей РК. Я уверен, что общими усилиями мы не только быстро восстановим все повреждения, но и станем ещё сильнее».
На текущий момент отделения и банкоматы Сбера работают во всех регионах Казахстана в штатном режиме, предоставляя клиентам полный спектр услуг, в том числе кредитование.
НОВОСТИ
- 17:40 13.01.2022
- Группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР, утверждает Боррель
- 17:25 13.01.2022
- Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова
- 17:12 13.01.2022
- Первые российские миротворцы покинули Казахстан
- 17:00 13.01.2022
- В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в 2020 - Forbes
- 16:32 13.01.2022
- Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург
- 16:17 13.01.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске
- 16:12 13.01.2022
- США и НАТО категорически отвергают право РФ на гарантии нерасширения альянса - Лавров
- 16:00 13.01.2022
- ЕС не может запретить Nord Stream 2, но запуск завязан на ситуацию с Украиной - Боррель
- 15:32 13.01.2022
- Специалисты предлагают Путину варианты в случае ухудшения ситуации вокруг Украины - Рябков
- 15:12 13.01.2022
- РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать Россию - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать