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Пик инфляции в РФ пройден - Силуанов

18:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что пик инфляции в России пройден.

"На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции, и должны были пройти. Потому что, начиная с текущего года, мы привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, у нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику", - сообщил он в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума.


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