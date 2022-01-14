Пик инфляции в РФ пройден - Силуанов
18:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что пик инфляции в России пройден.
"На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции, и должны были пройти. Потому что, начиная с текущего года, мы привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, у нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику", - сообщил он в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума.
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