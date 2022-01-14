За пять дней заболеваемость ковидом в России выросла на 20,2% - Голикова
20:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшие пять дней выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели [2022 года] по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Мы видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных случаев составила 96 276 и количество положительных находок возросло на 20,2%", - сказала она.
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