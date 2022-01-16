Повышение цен стало главным аргументом для россиян, перешедших на максимальную экономию - опрос

11:30 Источник: Интерфакс

Максимально сократили свои траты в период продолжающейся пандемии коронавируса 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, чаще всех стали ущемлять себя в расходах сограждане с ежемесячной зарплатой менее 50 тыс рублей в месяц (49%), и респонденты в возрасте 35-44 лет (48%).

Главным аргументом россиян, перешедших на режим максимальной экономии, является довод о повышении цен.