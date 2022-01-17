Заседание Госдумы в четверг начнется с выступления президента Ирана - Жуков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, 20 января, выступит на заседании Госдумы. Об этом в понедельник по итогам Совета Думы сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В четверг заседание начнется с выступления президента Ирана", - сказал он.