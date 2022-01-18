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НОВОСТИ

Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб

12:05 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) предварительно составило 2,549 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) - составило 2,549 трлн рублей, или 97,8 % от плановых бюджетных назначений", - отмечается в сообщении.

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