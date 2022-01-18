Отток капитала из России увеличился на 42% за год

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Чистый отток капитала из России за год увеличился на 42%. Он составил 72 млрд долларов. Годом ранее эта сумма была 50 млрд 400 млн долларов.

В Банке России сообщили, что денежный отток проходил при «практически нейтральном влиянии» операций банков. Регулятор отметил, что рост прямых инвестиций за рубеж стал следствием, прежде всего, реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний. При этом прямые иностранные инвестиции в компании России выросли почти в 4 раза — до 30 млрд 700 млн долларов. Говорит Москва