Каждое четвертое преступление в РФ в прошлом году было совершено в пьяном виде - МВД
07:40 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,1%) - в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать второе (3,1%) - несовершеннолетними или при их соучастии", - говорится в материалах.
Согласно данным МВД, всего в минувшем году организованными группами или преступными сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 26,5% больше, чем годом ранее.
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