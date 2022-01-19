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Каждое четвертое преступление в РФ в прошлом году было совершено в пьяном виде - МВД

07:40 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждое четвертое расследованное преступление в РФ в прошлом году было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения, следует из материалов статистики МВД России за январь - декабрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,1%) - в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать второе (3,1%) - несовершеннолетними или при их соучастии", - говорится в материалах.

Согласно данным МВД, всего в минувшем году организованными группами или преступными сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 26,5% больше, чем годом ранее.

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