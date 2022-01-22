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НОВОСТИ

Крым не вернется в состав Украины - глава ВМС ФРГ

14:00 22.01.2022 Источник: Коммерсант.ru

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Он сказал об этом на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт»,— сказал господин Шёнбах (цитата по «РИА Новости»).  Коммерсантъ

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