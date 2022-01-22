Штамм "омикрон" обнаружен во всех регионах Поволжья
16:00 22.01.2022 Источник: Интерфакс
Заболевание новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировано в Саратовской области, сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства.
"Один случай выявлен у жителя, из числа работающего населения, второй - у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица протестированы и взяты под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "омикрон" выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона.
Ранее штамм коронавируса "омикрон" был зафиксирован во всех остальных регионах Поволжья.
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