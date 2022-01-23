Посылки из-за рубежа в Китай назвали возможным источником распространения COVID-19
14:35 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае", - говорится в распространенном в соцсетях обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу - административного центра провинции Гуандун (Южный Китай).
При получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске и не трогать глаза, рот и нос, "обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку".
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