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Посылки из-за рубежа в Китай назвали возможным источником распространения COVID-19

14:35 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса. Об этом свидетельствуют меры, принимаемые на местах.

"Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае", - говорится в распространенном в соцсетях обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу - административного центра провинции Гуандун (Южный Китай).

При получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске и не трогать глаза, рот и нос, "обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку".

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