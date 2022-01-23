Политику Эрдогана не поддерживают больше половины граждан Турции - опрос
16:20 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно опубликованному в воскресенье исследованию, 40,7% респондентов заявили, что одобряют действия Эрдогана, в то время как 57% высказались неодобрительно, а 4,9% отказались дать ответ на поставленный вопрос.
Кроме того, большая часть участников опроса полагает, что Анкара в своей внешней политике должна отдавать приоритет России и Китаю, а не Соединенным Штатам и Европейскому союзу. 39,4% респондентов считают приоритетным развитие отношений с РФ и КНР, 37,5% - с США и ЕС. Отказались дать ответ 23,1% опрошенных. Причем активнее всего за отношения с Москвой и Пекином выступают сторонники правящей Партии справедливости и развития, а также состоящей с ней в коалиции Партии националистического движения.
Опрос проводился с 8 по 12 января в 28 провинциях Турции с использованием метода стратифицированной произвольной выборки. В нем приняли участие 1 508 человек.
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