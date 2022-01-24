0
0
118
НОВОСТИ

В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков

08:30 24.01.2022

винтовка.jpg
Фото пресс-службы губернатора Московской области
80-летнюю годовщину освобождения Московской области от фашистских захватчиков отметили 22 января. О памятной дате напомнил губернатор Андрей Воробьёв в своем Instagram-аккаунте.

«Именно в этот день 80 лет назад советские солдаты под командованием генерал-майора Николая Дронова освободили регион от фашистских захватчиков. Произошло это в поселке Уваровка под Можайском, он был последним опорным пунктом гитлеровцев. Взяв его, наши войска полностью освободили Подмосковье от оккупантов», – написал Воробьев у себя в Instagram.

Он подчеркнул, что память о подвиге, совершенном советскими солдатами, и о героях будет жить всегда.

На видео в обращении губернатора имена героев – Василий Клочков, Дуйшенкул Шопоков, Нурсутбай Есебулатов, Илларион Васильев – перечисляются на фоне мемориала «Героям-панфиловцам».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 24.01.2022
Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий
0
23
09:20 24.01.2022
Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
0
61
09:05 24.01.2022
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
0
140
09:00 24.01.2022
Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину
0
114
19:15 23.01.2022
Выпады против РФ обусловила критическая ситуация в США, Британии и Украине - Захарова
0
783
17:30 23.01.2022
Сейчас не обсуждается вступление новых стран Восточной Европы в НАТО - Шольц
0
811
16:30 23.01.2022
В "обозримом и необозримом будущем" Украина не станет членом НАТО - бывший генсек альянса
0
963
16:20 23.01.2022
Политику Эрдогана не поддерживают больше половины граждан Турции - опрос
0
870
16:10 23.01.2022
ВС Украины перебросили систем залпового огня "Ураган" к северо-западу от Славянска - ДНР
0
907
15:50 23.01.2022
Папа Франциск обеспокоен угрозой войны в Украине
0
840

Возврат к списку