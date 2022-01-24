В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков

08:30

Фото пресс-службы губернатора Московской области



80-летнюю годовщину освобождения Московской области от фашистских захватчиков отметили 22 января. О памятной дате напомнил губернаторв своем Instagram-аккаунте.

«Именно в этот день 80 лет назад советские солдаты под командованием генерал-майора Николая Дронова освободили регион от фашистских захватчиков. Произошло это в поселке Уваровка под Можайском, он был последним опорным пунктом гитлеровцев. Взяв его, наши войска полностью освободили Подмосковье от оккупантов», – написал Воробьев у себя в Instagram.

Он подчеркнул, что память о подвиге, совершенном советскими солдатами, и о героях будет жить всегда.

На видео в обращении губернатора имена героев – Василий Клочков, Дуйшенкул Шопоков, Нурсутбай Есебулатов, Илларион Васильев – перечисляются на фоне мемориала «Героям-панфиловцам».