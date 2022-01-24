Некоторые сотрудники посольства Британии на Украине покидают страну - МИД
12:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые сотрудники посольства Великобритании на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского МИДа.
"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.
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