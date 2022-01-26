В РФ по итогам 2021 г. достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - Мурашко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый низкий показатель младенческой смертности в 4,4 промилле (количество умерших в возрасте до одного года на 1 000 рожденных живыми) достигнут в России по данным за 2021 год. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - сказал он на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.