0
0
109
НОВОСТИ

В РФ по итогам 2021 г. достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - Мурашко

15:32 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый низкий показатель младенческой смертности в 4,4 промилле (количество умерших в возрасте до одного года на 1 000 рожденных живыми) достигнут в России по данным за 2021 год. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - сказал он на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 26.01.2022
Космонавт Николай Чуб получил американскую визу для тренировок в США
0
41
16:12 26.01.2022
РФ должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений - Турчак
0
82
16:00 26.01.2022
Планов перевести школьников и студентов на дистанционное обучение нет - Песков
0
102
15:12 26.01.2022
Дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса - Мурашко
0
159
15:00 26.01.2022
РФ может стать одним из крупнейших экспортеров водорода к 2035 году, уверен Путин
0
178
14:32 26.01.2022
Рост ВВП РФ за 2021 год оценивается примерно в 4,5% - Путин
0
217
14:12 26.01.2022
Путин условился с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы о развитии сотрудничества
0
236
14:00 26.01.2022
РФ будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине
0
263
13:32 26.01.2022
РФ не даст Западу "замотать" предложения по гарантиям безопасности - Лавров
0
320
13:20 26.01.2022
Возможность подать документы в вуз очно будет зависеть от эпидобстановки - Минобрнауки РФ
0
273

Возврат к списку