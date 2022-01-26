Путин попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют
17:40 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.
"Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал президент в среду на совещании с членами правительства.
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