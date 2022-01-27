Таджикистан стягивает военную технику к границе с Киргизией

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикская сторона в настоящее время стягивает в зону конфликта на границе с Киргизией тяжелую технику и личный состав. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав», — говорится в сообщении.