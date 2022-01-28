Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Новый закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".