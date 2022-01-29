0
0
128
НОВОСТИ

В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы

17:30 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен активистов оппозиционной партии "Гражданский конгресс" провели в субботу акцию протеста в центре Кишинева против повышения тарифов на энергоресурсы, передает корр. ТАСС.

Демонстранты прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства. Полиция им не препятствовала.

"Все эти тарифы несовместимы с жизнью абсолютного большинства граждан - власти наплевать. И правительство, и парламентское большинство, и так называемый президент продолжают вещать о наступлении новых светлых времен. Полная невменяемость", - прокомментировал эти действия лидер "Гражданского конгресса" Марк Ткачук.

"Это всего лишь начало. Сегодня мы выходим со своими партийными знаменами. Только для того, чтобы разбудить политическую совесть у всей остальной дремлющей оппозиции", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:20 29.01.2022
Пентагон прокомментировал переговоры с РФ о гарантиях безопасности
0
0
17:20 29.01.2022
В районах Пятигорска началась эвакуация населения из-за горящего хладокомбината
0
139
16:20 29.01.2022
Из-за позиции ФРГ по Украине США не рассматривают ее как "ненадежного партнера" - СМИ
0
215
16:10 29.01.2022
Итальянские СМИ прогнозируют переизбрание Серджо Маттарелла на второй срок
0
199
15:50 29.01.2022
Украину посетят главы МИД Франции и Германии
0
228
15:40 29.01.2022
В РПЦ назвали интим-магазины для взрослых "узаконенным развратом" и выступили за их запрет в РФ
0
229
14:30 29.01.2022
Для противостояния с РФ Запад использует Украину как плацдарм - Медведчук
0
348
14:20 29.01.2022
В Гаагский трибунал обратился польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию
0
370
13:20 29.01.2022
В Эстонии начались учения боевой группы НАТО Winter Camp с участием почти 1,4 тыс. военных
0
346
13:10 29.01.2022
В РФ поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,48
0
368

Возврат к списку