В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен активистов оппозиционной партии "Гражданский конгресс" провели в субботу акцию протеста в центре Кишинева против повышения тарифов на энергоресурсы, передает корр. ТАСС.



Демонстранты прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства. Полиция им не препятствовала.



"Все эти тарифы несовместимы с жизнью абсолютного большинства граждан - власти наплевать. И правительство, и парламентское большинство, и так называемый президент продолжают вещать о наступлении новых светлых времен. Полная невменяемость", - прокомментировал эти действия лидер "Гражданского конгресса" Марк Ткачук.



"Это всего лишь начало. Сегодня мы выходим со своими партийными знаменами. Только для того, чтобы разбудить политическую совесть у всей остальной дремлющей оппозиции", - отметил он.



