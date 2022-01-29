В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы
17:30 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстранты прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства. Полиция им не препятствовала.
"Все эти тарифы несовместимы с жизнью абсолютного большинства граждан - власти наплевать. И правительство, и парламентское большинство, и так называемый президент продолжают вещать о наступлении новых светлых времен. Полная невменяемость", - прокомментировал эти действия лидер "Гражданского конгресса" Марк Ткачук.
"Это всего лишь начало. Сегодня мы выходим со своими партийными знаменами. Только для того, чтобы разбудить политическую совесть у всей остальной дремлющей оппозиции", - отметил он.
Новости
- 18:20 29.01.2022
- Пентагон прокомментировал переговоры с РФ о гарантиях безопасности
- 17:20 29.01.2022
- В районах Пятигорска началась эвакуация населения из-за горящего хладокомбината
- 16:20 29.01.2022
- Из-за позиции ФРГ по Украине США не рассматривают ее как "ненадежного партнера" - СМИ
- 16:10 29.01.2022
- Итальянские СМИ прогнозируют переизбрание Серджо Маттарелла на второй срок
- 15:50 29.01.2022
- Украину посетят главы МИД Франции и Германии
- 15:40 29.01.2022
- В РПЦ назвали интим-магазины для взрослых "узаконенным развратом" и выступили за их запрет в РФ
- 14:30 29.01.2022
- Для противостояния с РФ Запад использует Украину как плацдарм - Медведчук
- 14:20 29.01.2022
- В Гаагский трибунал обратился польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию
- 13:20 29.01.2022
- В Эстонии начались учения боевой группы НАТО Winter Camp с участием почти 1,4 тыс. военных
- 13:10 29.01.2022
- В РФ поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,48
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать