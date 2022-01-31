0
0
139
НОВОСТИ

В войсковой части ПВО в Подмосковье контрактник застрелил срочника - источник

12:05 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в подмосковной деревне Троице-Сельцо, в результате погиб солдат срочной службы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 31.01.2022
В России выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом за сутки, это вновь максимум за пандемию
0
0
12:32 31.01.2022
Двое полицейских застрелены на юго-западе ФРГ
0
79
12:20 31.01.2022
"Мемориал" обжаловал решение ВС РФ о ликвидации общества
0
91
12:00 31.01.2022
В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"
0
127
11:32 31.01.2022
Сибирский тигр вновь появился в горах китайского Большого Хингана
0
157
11:20 31.01.2022
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
0
205
11:12 31.01.2022
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре
0
181
11:05 31.01.2022
Плата по ипотеке к июлю может вырасти на 21% - СМИ
0
218
11:00 31.01.2022
Импорт через порты на Дальнем Востоке вырос на 30% - полпред
0
185
10:32 31.01.2022
Жителям Китая сделали свыше 3 млрд прививок от коронавируса
0
210

Возврат к списку