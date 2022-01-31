В войсковой части ПВО в Подмосковье контрактник застрелил срочника - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в подмосковной деревне Троице-Сельцо, в результате погиб солдат срочной службы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", - сказал собеседник агентства.