В войсковой части ПВО в Подмосковье контрактник застрелил срочника - источник
12:05 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в подмосковной деревне Троице-Сельцо, в результате погиб солдат срочной службы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", - сказал собеседник агентства.
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