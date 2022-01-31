В США объяснили, как РФ может нанести жестокий удар украинской экономике

14:32 Источник: Газета.Ru

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу заявила, что Россия способна нанести удар по украинской экономике и без «военной агрессии».

На фоне усугубления ситуации с Украиной крупнейшее объединение гигантов страхового рынка — Объединенный военный комитет (Joint War Committee) — готовится созвать внеочередное заседание. Украину могут внести в список «мест повышенного риска», после чего обычно страховщики повышают страховые коэффициенты, а международным перевозчикам будет трудно найти желающих сотрудничать с украинским бизнесом, пишет Броу.

«Компаниям, желающим доставлять товары в порты Украины и обратно, будет трудно найти страховщика — а без страховки бизнес слишком опасен», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет страховые тарифы для Украины, за исключением Донбасса, и так резко выросли. Таким образом, считает обозреватель Foreign Policy, Россия способна нанести экономике Украины серьезный вред, «даже не отправляя ни одного солдата через границу».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также попросил не паниковать по поводу якобы готовящегося «вторжения», так как нагнетание обстановки плохо сказывается на украинской экономике. Газета.Ru