Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали
15:20 31.01.2022
Строительство двух крупнейших внеуличных магистралей - Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды - перешло в завершающую стадию, заявил мэр Сергей Собянин, по словам которого эти проекты могут быть объединены в один крупный транспортный объект под условным названием «Московский скоростной диаметр». «При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки", - сообщил градоначальник в своем блоге.
По его мнению, масштаб и значение для города этой магистрали аналогичны масштабу и значению МКАДа. Завершить проект планируют в 2023 году. Планируется, что магистраль длиной 68 км позволит пересечь город за 40 минут, не заезжая в центр, без светофоров. Трасса будет связывать крупнейшие вылетные магистрали Москвы, среди которых Северо-Западная хорда, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южная рокада, Каширское и Варшавское шоссе. На диаметре не будет движения грузового транспорта.
Сергей Собянин призвал москвичей предложить свои варианты наименования трассы и выбрать лучший на городском портале интернет-голосований. «Предлагаю на «Активном гражданине» проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя», - призвал мэр.
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