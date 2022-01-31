Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение - Бюро нацбезопасности

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Принято решение передать украинской стороне оборонительное вооружение, вооружение, которое призвано служить обороне, а не нападению", - сказал он. "Мы готовы осуществить передачу в любое время", - добавил Солох, подчеркнув, что речь идет о "нескольких десятках тысяч штук боеприпасов".

По его словам, это решение было принято после консультаций президента Польши Анджея Дуды с правительством страны, партнерами на Украине и союзниками в ЕС и НАТО. "Мы говорим о материальной помощи в гуманитарном и военном смыслах", - подчеркнул Солох.

Отвечая на вопрос о деталях поставок, Солох отметил, что "это зависит от украинской стороны". "Детали сообщит Минобороны. Предложение передано украинской стороне. Мы ждем ответа", - добавил он.

"Гуманитарная помощь - это поставка средств на случай, например, эвакуации, средства для медицинской помощи", - указал Солох.