К 2024 году 80 млн россиян будут получать соцподдержку по одному заявлению или без него

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80 млн россиян к 2024 году смогут получать социальную поддержку по одному заявлению или вообще без него, сообщила во вторник вице- премьер РФ Татьяна Голикова.

"К 2024 году почти 80 млн граждан, даже более, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.