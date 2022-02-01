К 2024 году 80 млн россиян будут получать соцподдержку по одному заявлению или без него
17:12 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 80 млн россиян к 2024 году смогут получать социальную поддержку по одному заявлению или вообще без него, сообщила во вторник вице- премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2024 году почти 80 млн граждан, даже более, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.
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