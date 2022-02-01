Учения РФ рядом с Украиной еще никогда не были такими масштабными - начштаба обороны Великобритании
17:32 01.02.2022 Источник: Эхо Москвы
В Великобритании заявили, что военные учения России рядом с Украиной еще никогда не были такими масштабными.
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер сообщил кабмину, что российское присутствие и военные учения на границе с Украиной имеют «невиданные ранее масштабы», передает Reuters. Эхо Москвы
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