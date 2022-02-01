Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток - Путин
20:40 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно", - напомнил глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, "кинули", ну просто обманули", - констатировал Путин.
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