0
0
81
НОВОСТИ

Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток - Путин

20:40 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно", - напомнил глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, "кинули", ну просто обманули", - констатировал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 01.02.2022
Боррель утверждает, что получал из РФ сигналы о возможном сокращении поставок газа в ЕС
0
114
19:20 01.02.2022
Норвежский суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении
0
155
18:40 01.02.2022
США считают заседание СБ ООН по Украине "абсолютным успехом" - постпред
0
255
18:20 01.02.2022
Московским кадетам о службе на флоте расскажут специалисты Академии водного транспорта
0
209
18:00 01.02.2022
Египет приветствует создание Патриаршего экзархата Африки, готов содействовать РПЦ - посол
0
247
17:32 01.02.2022
Учения РФ рядом с Украиной еще никогда не были такими масштабными - начштаба обороны Великобритании
0
287
17:12 01.02.2022
К 2024 году 80 млн россиян будут получать соцподдержку по одному заявлению или без него
0
292
17:00 01.02.2022
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить ряд публикаций по расследованиям Навального
0
321
16:32 01.02.2022
Путин и Драги обсудили предложения РФ о гарантиях безопасности
0
310
16:12 01.02.2022
Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе - Путин
0
368

Возврат к списку