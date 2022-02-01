Никто не подумал, что будет, если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым - Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто в странах Запада не подумал о том, что России придется воевать с НАТО, если Украина окажется в альянсе и начнет атаку на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - это страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал он на пресс-конференции в Москве.