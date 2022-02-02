В Приморье затонуло краболовное судно, один человек погиб

10:20 Источник: Газета.Ru

Старший механик краболовного судна, затонувшего в Приморском крае, погиб, а капитан был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края в Instagram.

«Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино», — заявили в правительстве региона.

Как уточнил в разговоре с РИА «Новости» представитель судовладельца «Примкраб», всего с судна были эвакуированы 14 членов экипажа.

«Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа», — заявили в компании.

Инцидент произошел у причала порта Зарубино. Разлива топлива из-за затопления судна не произошло. Газета.Ru