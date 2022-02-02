В Приморье затонуло краболовное судно, один человек погиб
10:20 02.02.2022 Источник: Газета.Ru
Старший механик краболовного судна, затонувшего в Приморском крае, погиб, а капитан был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края в Instagram.
«Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино», — заявили в правительстве региона.
Как уточнил в разговоре с РИА «Новости» представитель судовладельца «Примкраб», всего с судна были эвакуированы 14 членов экипажа.
«Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа», — заявили в компании.
Инцидент произошел у причала порта Зарубино. Разлива топлива из-за затопления судна не произошло. Газета.Ru
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