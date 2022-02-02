Пентагон перебрасывает в Европу дополнительные силы

18:30 Источник: Интерфакс

Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби."США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - сказал он.

"Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнул он.