0
0
83
НОВОСТИ

Путин указал Джонсону на неготовность НАТО реагировать на российские озабоченности

20:57 02.02.2022 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.

Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности, - сообщается на официальном сайте президента РФ.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:34 02.02.2022
Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США
0
119
20:20 02.02.2022
Польша ждет у себя еще 1,7 тыс американских военных
0
137
19:35 02.02.2022
В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
0
218
19:15 02.02.2022
В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ
0
213
19:00 02.02.2022
Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах
0
211
18:54 02.02.2022
2,6 миллионов предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере
0
205
18:39 02.02.2022
Сбер подписал с МФТИ и Школой управления СКОЛКОВО меморандум о сотрудничестве
0
219
18:30 02.02.2022
Пентагон перебрасывает в Европу дополнительные силы
0
267
18:15 02.02.2022
Белоруссия закрыла ж/д транзит из Литвы нефти и удобрений
0
315
17:58 02.02.2022
В Москве ЕГЭ будут сдавать 86 тысяч школьников
0
247

Возврат к списку