Путин указал Джонсону на неготовность НАТО реагировать на российские озабоченности
20:57 02.02.2022 Источник: НГ-Online
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.
Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности, - сообщается на официальном сайте президента РФ.
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