0
0
125
НОВОСТИ

Псаки: Мы не видим шагов по деэскалации ситуации

22:00 02.02.2022 Источник: Интерфакс

США не видят, чтобы Россия предпринимала шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, но полагают, что возможности для дипломатии с РФ пока не исчерпаны, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Они собрали более 100 тыс. военных на границе (с Украиной - ИФ), они также перебросили войска в Белоруссию - на другую границу. Это не изменилось, мы не видим шагов по деэскалации ситуации", - сказала она.

В то же время, по ее словам, российское руководство еще не приняло решение о возможном вторжении на Украину, что все еще дает возможность задействовать силы дипломатии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 02.02.2022
Представитель Госдепа сказал, что Россия "переворачивает реальность с ног на голову"
0
18
21:45 02.02.2022
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
0
165
21:41 02.02.2022
Мэр Москвы заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в столице
0
156
21:35 02.02.2022
Джонсон и Путин согласились, что усугубление ситуации вокруг Украины не принесет пользы кому-либо
0
171
20:57 02.02.2022
Путин указал Джонсону на неготовность НАТО реагировать на российские озабоченности
0
248
20:34 02.02.2022
Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США
0
221
20:20 02.02.2022
Польша ждет у себя еще 1,7 тыс американских военных
0
230
19:35 02.02.2022
В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
0
299
19:15 02.02.2022
В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ
0
287
19:00 02.02.2022
Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах
0
290

Возврат к списку