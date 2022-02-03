РФ и КНР расширяют практику расчетов в нацвалютах и вместе противостоят санкциям - Путин
11:05 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин в статье для китайского информационного агентства Синьхуа.
"Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций", - говорится в статье российского лидера под названием "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".
НОВОСТИ
- 11:00 03.02.2022
- Украина поддерживает план США и НАТО по деэскалации ситуации с РФ - "Паис"
- 10:32 03.02.2022
- В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
- 10:20 03.02.2022
- ТПП РФ предложила Минфину исключить майнинг из "серой зоны", приравняв к бизнесу
- 10:05 03.02.2022
- На ОИ в Пекине за полторы недели выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом
- 10:00 03.02.2022
- Байден «предупреждал» Путина о развертывании войск США в Европе - CNN
- 09:32 03.02.2022
- Шольц заявил о скорой встрече с Путиным
- 09:20 03.02.2022
- Посол США в Японии подверг критике российского коллегу за ремарки о Курилах
- 09:05 03.02.2022
- Переброска войск США доказывает, что у России есть причины для беспокойства - Песков
- 09:00 03.02.2022
- Координация политики РФ и КНР стабилизирует непростую ситуацию в мире - Путин
- 23:00 02.02.2022
- Представитель Госдепа сказал, что Россия "переворачивает реальность с ног на голову"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать