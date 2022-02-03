РФ и КНР расширяют практику расчетов в нацвалютах и вместе противостоят санкциям - Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин в статье для китайского информационного агентства Синьхуа.

"Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций", - говорится в статье российского лидера под названием "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".