Под Мурманском терпящее бедствие судно село на мель - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маломерное судно, которое терпит бедствие в 20 км от побережья Мурманской области, получило пробоину, а затем село на мель. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По последней информации, судно находится на мели", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, угрозы затопления нет.

Ранее в МЧС сообщили, что маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту терпит бедствие в 20 км северо-восточнее с. Дальние Зеленцы (Мурманская область). Спасены четыре человека, которые сейчас находятся на скалах острова Зеленецкий. Поиски еще одного человека ведутся с вертолета Ми-8 и судна, находящегося у места ЧП.