США уведомили РФ об операции в Сирии по ликвидации главаря ИГ - CNN
21:40 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации CNN, США в рамках механизма деконфликтинга сообщили России, что будут проводить операцию в определенном районе на северо-западе Сирии и предложили воздержаться от присутствия в данном районе.
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