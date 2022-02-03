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НОВОСТИ

США уведомили РФ об операции в Сирии по ликвидации главаря ИГ - CNN

21:40 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уведомили Россию о проведении операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации CNN, США в рамках механизма деконфликтинга сообщили России, что будут проводить операцию в определенном районе на северо-западе Сирии и предложили воздержаться от присутствия в данном районе.

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