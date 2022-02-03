Новый штамм ВИЧ обнаружен в Нидерландах
22:35 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наше открытие подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций ВОЗ по проведению регулярного тестирования на ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Это не только позволит спасти большое число жизней носителей вируса иммунодефицита, но и позволит предотвратить передачу новых вариаций этого патогена», — заявил профессор Оксфордского университета (Великобритания) Кристоф Фрейзер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
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