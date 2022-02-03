Новый штамм ВИЧ обнаружен в Нидерландах

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские медики выяснили, что в Нидерландах начал распространяться новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший имя VB. Он значительно превосходит в опасности и заразности все существующие разновидности ВИЧ, сообщила в четверг пресс-служба Оксфордского университета.

«Наше открытие подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций ВОЗ по проведению регулярного тестирования на ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Это не только позволит спасти большое число жизней носителей вируса иммунодефицита, но и позволит предотвратить передачу новых вариаций этого патогена», — заявил профессор Оксфордского университета (Великобритания) Кристоф Фрейзер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.