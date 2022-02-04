В Новой Москве найдено тело убитой мужем "Мисс Кузбасс-2010"

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители нашли в Новой Москве тело убитой мужем "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожниковой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



"Тело Ксении Сапожниковой обнаружено сегодня в лесополосе в Новой Москве", - сказал собеседник агентства.



Глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС факт обнаружения тела. Она добавила, что муж убитой сознался в содеянном и дал подробные показания.



По ее словам, в январе он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что еще в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина пояснил, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что находится на отдыхе за границей.



