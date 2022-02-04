Врач-рентгенолог задержана в Петербурге по делу о смерти пациентов
21:10 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие просило об аресте, но защита подала ходатайство об отсрочке для сбора документов, подтверждающих возможность избрания обвиняемой более мягкой меры пресечения.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Елене Медведевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении. Уточняется, что избрание меры пресечения состоится в понедельник.
НОВОСТИ
- 22:20 04.02.2022
- Байден и демократы за год разрушили Соединенные Штаты - Трамп
- 21:20 04.02.2022
- В ФРГ прибыла первая группа военных США, направленных на усиление союзников по НАТО
- 20:40 04.02.2022
- Запад растоптал принципы свободы слова блокировкой каналов республик - глава ЛНР
- 19:50 04.02.2022
- Для Украины принцип открытых дверей НАТО не может быть отозван - премьер Литвы
- 19:40 04.02.2022
- В Новой Москве найдено тело убитой мужем "Мисс Кузбасс-2010"
- 18:40 04.02.2022
- Идею созыва "греческого" собора не подержит православный мир - РПЦ
- 18:30 04.02.2022
- В 2022 году начнется добыча газа на месторождении Апшерон на Каспии - Алиев
- 17:40 04.02.2022
- В "Паис" не подтвердили и не опровергли данные США об утечке ответа на предложения РФ
- 17:12 04.02.2022
- В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры
- 17:00 04.02.2022
- Польша отправит первый транспорт с вооружением на Украину на будущей неделе - премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать