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НОВОСТИ

Врач-рентгенолог задержана в Петербурге по делу о смерти пациентов

21:10 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Петербурге продлил на трое суток задержание заведующей отделением лучевой диагностики медцентра, семь пациентов которого умерли после обследования желудка с использованием некачественного бария, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие просило об аресте, но защита подала ходатайство об отсрочке для сбора документов, подтверждающих возможность избрания обвиняемой более мягкой меры пресечения.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Елене Медведевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении. Уточняется, что избрание меры пресечения состоится в понедельник.

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