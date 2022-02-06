Макрон рассказал о целях своего визита в Россию
14:50 06.02.2022 Источник: Интерфакс
"Вот уже несколько недель, как я читаю или слышу объявления высокопоставленных официальных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность диалога, который проходил у нас с Россией, и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому произойти", - сказал Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.
"А потом мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичными. Мы не добьёмся односторонних шагов, но необходимо избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и совершать жесты взаимного доверия", - объяснил французский президент.
В минувшую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.
НОВОСТИ
- 14:44 06.02.2022
- Андрей Воробьёв обратился к российским олимпийцам: «Мы переживаем – вы побеждаете!»
- 14:37 06.02.2022
- Доказательств, что российские агенты были во Врбетице нет - Президент Земан
- 13:24 06.02.2022
- Полиция Оттавы не может справиться с протестующими против ковидных ограничений
- 11:40 06.02.2022
- В медальном зачете Олимпиады в Пекине Россия поднялась на 2-е место
- 11:30 06.02.2022
- Число умерших от COVID-19 за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне - Оерштаб
- 11:12 06.02.2022
- Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов
- 10:40 06.02.2022
- КНДР зарабатывает воровством криптовалют и развивает ядерное оружие - СМИ
- 10:20 06.02.2022
- Спутники Илона Маска мешают следить за опасными астероидами - ученые
- 10:00 06.02.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 6 февраля, 2022
- 09:30 06.02.2022
- Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать