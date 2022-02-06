Андрей Воробьёв обратился к российским олимпийцам: «Мы переживаем – вы побеждаете!»

14:44

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал слова поддержки нашей сборной, выступающей сейчас на Зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине.

«Хочу пожелать успешного выступления на Олимпиаде. Мы все – и на лыжне, и на льду – будем переживать за вас, за всю нашу сборную, за ребят, которые представляют Подмосковье. Вы все одна команда. Мы будем с вами. Мы переживаем – вы побеждаете!», – обратился губернатор на своем аккаунте в Instagram.

Поддержать спортсменов и посмотреть телетрансляцию соревнований можно в специально оборудованных фан-зонах. Они находятся в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в 3 парках - Малевича и им. Лазутиной в Одинцове, «Ёлочки» в Домодедове. Фан-зоны работают ежедневно с 10 до 19 часов с 5 по 20 февраля.

«Приходите поддержать ребят – соревнования показываем на больших экранах в прямом эфире, – призвал Андрей Воробьёв жителей Подмосковья. – А по выходным всех ждет развлекательная программа с мастер-классами и викторинами. Скучно не будет».