В столице Канады вводят режим ЧП из-за протестующих против антиковидных мер дальнобойщиков
08:13 07.02.2022 Источник: Интерфакс
Мэр Оттавы Джим Уотсон решил ввести в городе режим ЧП, чтобы эффективнее бороться против устроивших многодневную акцию протеста дальнобойщиков, сообщает канадское телевидение.
"Введение режима ЧП показывает всю серьёзность возникшей угрозы безопасности. На кону - безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур", - отметил мэр в своём заявлении.
Несколько тыс. дальнобойщиков разместились в центре города более недели назад. Они въехали в Оттаву на своих грузовиках, чтобы выразить протест против жёстких мер властей по борьбе против распространения COVID-19. Изначально их целью был протест против мер, коснувшихся именно их профессии, однако со временем акция стала масштабнее, и теперь ее участники требуют отмены уже всех антиковидных мер в Канаде.
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