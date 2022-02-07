В столице Канады вводят режим ЧП из-за протестующих против антиковидных мер дальнобойщиков

08:13 Источник: Интерфакс

Мэр Оттавы Джим Уотсон решил ввести в городе режим ЧП, чтобы эффективнее бороться против устроивших многодневную акцию протеста дальнобойщиков, сообщает канадское телевидение.

"Введение режима ЧП показывает всю серьёзность возникшей угрозы безопасности. На кону - безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур", - отметил мэр в своём заявлении.

Несколько тыс. дальнобойщиков разместились в центре города более недели назад. Они въехали в Оттаву на своих грузовиках, чтобы выразить протест против жёстких мер властей по борьбе против распространения COVID-19. Изначально их целью был протест против мер, коснувшихся именно их профессии, однако со временем акция стала масштабнее, и теперь ее участники требуют отмены уже всех антиковидных мер в Канаде.