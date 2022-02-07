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Напряженность с Западом сохраняется из-за разговоров о "нападении РФ на Украину" - Песков

13:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад предпочитает обсуждать тему "грядущего нападения РФ на Украину", а не гарантии безопасности, поэтому напряженность сохраняется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении напряжения в отношениях РФ со странами Запада.

"Они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему "грядущего нападения РФ на Украину". Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье", - добавил Песков.

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