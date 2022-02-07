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Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде - посол Франции

18:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не готова принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в их нынешнем виде. Об этом заявил в понедельник посол Франции в США Филипп Этьен. При этом он заверил, что Париж настроен на проведение серьезных обсуждений данных вопросов с Москвой.

"Это обсуждение является причиной того, почему мы хотели ответить серьезно, [собственными] предложениями на предложения России, которые как таковые мы, конечно, принять не можем", - сказал дипломат в онлайн-интервью газете "Вашингтон пост". Он комментировал ход диалога с Россией по выдвинутым ею ранее предложениям по безопасности, а также визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву.

"Принципы европейской безопасности, безопасности на европейском континенте, с которыми мы, включая Россию, согласились в Хельсинки [в 1975 году при подписании Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе], в Парижской хартии [для новой Европы 1990 года] и в других документах, за которые голосовала Россия, являются совершенно незаменимыми. И мы хотим сохранить это. И мы со своей стороны сохранили их. Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя выбирать некоторые из этих принципов, а остальные не сохранять. Речь идет о серии принципов, являющихся основой нашей безопасности. И уважение суверенитета наших стран в Европе - один из этих принципов <...>", - отметил Этьен.

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