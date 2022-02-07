Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прозападный режим, находившийся у власти в Сербии с момента цветной революции в 2000 году, практически полностью уничтожил сербскую армию, всего за два года (с 2006-го по 2008-й) власти отправили на металлолом 69% сербских танков и 50% вертолетов. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«В последние дни осуществляются многочисленные попытки поменять историю и скрыть очень ясные факты, которые неопровержимо свидетельствуют, что Армия Сербии во времена Здравко Поноша (начальник Генштаба Сербии в 2006–2008 годах — прим. ТАСС) была разоружена и опустошена. Напомню общественности только те данные, которые [прозападная власть] сама публиковала в 2008 году и хвасталась ими. Они гласят, что из 700 танков, 90 вертолетов, 850 бронетранспортеров и других броневиков, 140 тыс. единиц стрелкового оружия, 1,8 тыс. единиц артиллерийско-ракетного оружия для ПВО, которыми армия располагала в 2006 году, всего через два года осталось 220 танков, 45 вертолетов, 500 бронетранспортеров, 70 тыс. единиц стрелкового оружия, 290 единиц артиллерийско-ракетного оружия», — заявил министр обороны.

Ранее прозападная оппозиция выдвинула Здравко Поноша в качестве кандидата на пост президента Сербии на предстоящих 3 апреля выборах.

В начале 2000-х руководство Сербии признало вооружение армии устаревшим и бесперспективным. В рамках реформы системы обороны было принято решение распродать военные полигоны, казармы и другие объекты, а бронетехнику отправить на переплавку. Бронетанковые войска (основной танк — Т-55) на протяжении нескольких лет переплавляли на сербском металлургическом комбинате «Железара Смедерево», который выкупила американская компания «Ю-Эс стил» (US Steel). После переплавки сербской бронетехники US Steel в январе 2012 года продала это ставшее убыточным сталелитейное предприятие правительству Сербии за символическую сумму в 1 доллар.

Кроме того, согласно документу Министерства обороны Сербии от 5 декабря 2017 года, в 2005 году было приняло решение распродать 200 танков Т-55, 121 бронетранспортер М60, 77 САУ М36, 88 гаубиц М38 (122 мм), 36 зенитных самоходных артиллерийских установок ЗСУ-57-2. Продажа была осуществлена после перевода оружия во вторичное сырье, отмечается в документе. Также в 2003, 2005 и 2008 годах было принято решение уничтожить 9 218 противотанковых ракет 9М32М («Стрела-2») и 420 пусковых установок к комплексу «Стрела-2». А в 2003 году было утилизировано 23 тыс. единиц стрелкового оружия и 91 пушка калибра 20 мм и 30 мм.

Утилизация вооружений проводилась во взаимодействии с Агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению.