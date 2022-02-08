«Дождь» подал заявление в СК на Кадырова, обвинившего телеканал в терроризме

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) подал заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил телеканал в терроризме. Об этом сообщается на сайте телеканала во вторник.

«Поводом для подачи заявления стало видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице во „ВКонтакте“ 1 февраля. В нем глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против „Дождя“, „Новой газеты“, правозащитника Игоря Каляпина и журналистки „Новой газеты“ Елены Милашиной», — говорится в сообщении.

В заявлении «Дождя» говорится, что обвиненные Кадыровом сотрудники никогда не привлекались к ответственности по статье о терроризме, а в отношении «Дождя» и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

Комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.